Assi Basket Brindisi impresa in gara 2 | battuta Nardò 68-63 la serie si decide alla bella

In gara 2 degli ottavi di finale dei playoff di Serie C Silver, Assi Basket Brindisi ha sconfitto Nardò con il punteggio di 68-63. La partita si è conclusa con un risultato che lascia tutto aperto, portando la serie a una decisiva terza sfida. La prossima partita sarà quella che determinerà quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva del torneo.

BRINDISI – Servirà gara 3 per decidere chi accederà alla finale playoff per la promozione in Serie B. L’Assi Basket Brindisi si impone 68-63 su Palla9 Nardò al termine di una sfida intensa e rimanda ogni verdetto alla decisiva gara in programma domenica in terra neretina.Dopo un avvio complicato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Basket femminile, Schio sbanca Venezia in gara-2. Si va alla bella per assegnare lo ScudettoSi va alla bella! La finale Scudetto arriva a gara-3, visto che il Famila Schio piazza il colpo in trasferta e rovina i sogni di festa alla Reyer... Basket, la Dinamo Brindisi espugna Rende: vittoria in rimonta 76-68BRINDISI - La Dinamo Brindisi espugna il campo del Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 76-68 e conquista la seconda vittoria consecutiva,... Tutti gli aggiornamenti Assi Basket Brindisi, impresa in gara 2: battuta Nardò 68-63, la serie si decide alla bellaDopo un avvio difficile, i brindisini ribaltano la sfida trascinati dai 19 punti di capitan Brunetti. Domenica gara decisiva in casa della Palla9 Nardò, per la promozione in Serie B ... brindisireport.it bASKET,Under15 Bozzano Brindisi, impresa sfiorata e futuro promettente nel girone interzonaUn’impresa sfiorata di un soffio, la consapevolezza che si può avviare un altro ciclo vincente, e soprattutto la possibilità concreta di poter approdare in società professionistiche. Per le ragazze de ... brindisilibera.it