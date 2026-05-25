In Puglia, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative si è attestata al 63,68 per cento. Si tratta di una diminuzione rispetto al 66,37 per cento registrato nella precedente tornata elettorale in 54 Comuni. I dati aggiornati sono stati diffusi in tempo reale.

L’affluenza in Puglia è stata del 63,68 per cento in calo rispetto al 66,37 per cento dei 54 Comuni attualmente al vaglio, complessivamente nella precedente tornata. —– Dati tratti da Eligendo PUGLIA Sezioni 839 su 839 % ore 12 15,90 % ore 19 36,13 % ore 23 48,98 % ore 15 63,68 Prec. 66,37 BARI Sezioni 231 su 231 % ore 12 15,99 % ore 19 35,45 % ore 23 48,30 % ore 15 62,68 Prec. 65,84 BITETTO Sezioni 11 su 11 % ore 12 14,01 % ore 19 35,84 % ore 23 53,52 % ore 15 67,14 Prec. 73,95 CAPURSO Sezioni 15 su 15 % ore 12 15,11 % ore 19 32,68 % ore 23 44,52 % ore 15 56,94 Prec. 66,61 CONVERSANO Sezioni 23 su 23 % ore 12 14,22 % ore 19 36,19 % ore 23 51,22 % ore 15 65,10 Prec. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative: l’affluenza in Puglia è stata del 63,68 per cento AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative, affluenza: in Puglia del 36,13 per cento alle 19 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEAlle 19, in Puglia, l’affluenza alle urne è del 36,13 per cento, con tutte le sezioni completate.

Elezioni amministrative, affluenza: in Puglia del 48,98 per cento alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEAlle 23, in Puglia, l’affluenza alle elezioni amministrative si attesta al 48,98 per cento.

Temi più discussi: Elezioni Amministrative, l'affluenza alle ore 23.00; Elezioni Amministrative 2026 a Messina: affluenza alle urne alle ore 12 pari al 13,88 per cento; Elezioni comunali, l'affluenza alle 19 a Milano e provincia: il calo si fa più netto; Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani.

Elezioni amministrative, cala l’affluenza alle 19 al 34,5% Un calo di due punti percentuali rispetto al dato precedente - ilmetropolitano.it/2026/05/25/ele… #ilmetropolitano x.com

Elezioni Comunali, affluenza al 60% in calo di quasi cinque punti dall’ultima tornata. Male Lombardia, Veneto, Liguria e MoliseCalo netto alle elezioni comunali: solo il 60% al voto. Male Lombardia, Veneto e Liguria. Messina contro tendenza ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno: exit poll e proiezioni in direttaSecondo i primi dati degli exit poll sulle elezioni amministrative di oggi, lunedì 25 maggio, il centrodestra è avanti ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. A Salerno Vincenzo De Luca trionfa con una ... adnkronos.com