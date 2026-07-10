Fibrillazione atriale Aou Marche | Prima volta in Italia ablazione con catetere a campo pulsato

Notizia in breve

Ad Ancona è stata realizzata la prima ablazione della fibrillazione atriale in Italia utilizzando un catetere a campo pulsato. La procedura è stata condotta presso un ospedale e rappresenta un intervento innovativo nel trattamento di questa aritmia cardiaca. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sui risultati immediati dell’intervento. Questa tecnica si distingue per l’uso di un catetere specifico che applica impulsi elettrici a frequenze variabili.