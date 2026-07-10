Fibrillazione atriale Aou Marche | Prima volta in Italia ablazione con catetere a campo pulsato
Ad Ancona è stata realizzata la prima ablazione della fibrillazione atriale in Italia utilizzando un catetere a campo pulsato. La procedura è stata condotta presso un ospedale e rappresenta un intervento innovativo nel trattamento di questa aritmia cardiaca. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sui risultati immediati dell’intervento. Questa tecnica si distingue per l’uso di un catetere specifico che applica impulsi elettrici a frequenze variabili.
Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - È stata eseguita ad Ancona la prima procedura di ablazione della fibrillazione atriale con catetere a campo pulsato (Pfa). L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - riferisce una nota - si “conferma ai vertici in Italia per tecniche innovative ampliando le opzioni di trattamento per i pazienti con fibrillazione atriale (Fa) attraverso il catetere per ablazione a campo pulsato Medtronic Affera Sphere-360”. La procedura di ablazione della Fa con il nuovo strumento è stata eseguita, per la prima volta in Italia, dall'equipe diAntonio Dello Russo, direttore della clinica di Cardiologia e aritmologia Aoum - sottolineando “l'impegno nel promuovere l'assistenza cardiologica sanitaria attraverso tecnologie innovative”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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