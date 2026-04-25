Primato mondiale a Milazzo | arriva la fibra ultraveloce a 50 Gbps

A Milazzo è stata attivata la connessione in fibra ultraveloce da 50 Gbps, grazie a Open Fiber che ha collegato il primo utente utilizzando la tecnologia 50G-PON. L'intervento ha comportato un aggiornamento hardware sulla rete FTTH già presente, consentendo l'accesso a servizi come la telemedicina e l'intelligenza artificiale. La novità rappresenta un record mondiale nel settore delle connessioni a banda larga.

? Cosa sapere Open Fiber collega il primo utente a 50 Gbps tramite tecnologia 50G-PON a Milazzo.. L'aggiornamento hardware sulla rete FTTH esistente abilita nuovi servizi di telemedicina e intelligenza artificiale.. A Milazzo, il 25 aprile 2026, Open Fiber ha collegato il primo utente domestico alla velocità di 50 Gigabit al secondo tramite tecnologia 50G-PON, segnando un primato mondiale per un operatore wholesale only su rete FTTH. Questo test, condotto in un ambiente residenziale reale e non in un laboratorio, dimostra la capacità della fibra ottica di offrire prestazioni simmetriche sia in download che in upload, superando di cinquanta volte gli standard attualmente in uso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primato mondiale a Milazzo: arriva la fibra ultraveloce a 50 Gbps Notizie correlate Carrara accelera: arriva la fibra a 10 Gbps nel cuore dei marmiFiberCop sta trasformando l’infrastruttura digitale di Carrara, portando la fibra ottica in oltre il 60% delle abitazioni della città. Legnano, la fibra ottica ultraveloce nel mirino: “La città smart è ancora in ritardo”. E in Consiglio arriva l’interrogazione di AmadeiLegnano (Milano), 10 marzo 2026 – Quale città smart si può costruire se uno degli elementi fondamentali, vale a dire la connettività di qualità più...