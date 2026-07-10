festival pucciniano partenza record sold out per il debutto con turandot

A una settimana dall'inizio del 72° Festival Pucciniano, il debutto di Turandot ha registrato il tutto esaurito, con il teatro che ha esaurito i biglietti. Finora sono stati venduti circa 6.000 biglietti in più rispetto all'edizione dell'anno precedente. La rappresentazione di venerdì 17 segna il centenario dell’opera.

Manca una settimana alla partenza del 72° Festival Pucciniano, ma già ora i numeri fanno presagire un’edizione da record. Non solo per il sold out del debutto di venerdì 17 per la Turandot, di cui ricorre il centenario, ma anche per il parziale dei biglietti venduti, pari a 6mila tagliandi in più rispetto al 2025. In attesa della partenza vera e propria, con il calendario che andrà avanti fino al 5 settembre, il gran teatro all’aperto di Torre del Lago da oggi a domenica ospiterà tre occasioni pre-inaugurali. "Per il centenario della Turandot – ha detto ieri il presidente del Festival, Fabrizio Miracolo, alla presentazione del cartellone – abbiamo registrato il sold out con circa 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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