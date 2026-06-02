Sabato 6 giugno alle 17.30, a Sansepolcro, si terrà un evento dedicato a Giacomo Puccini e alla sua ultima opera incompiuta, “L’orologio cinese di Turandot”. La conferenza si svolgerà nel Palazzo Alberti in via XX Settembre 43. Maurizio Sessa terrà un approfondimento sull’universo pucciniano, con un focus particolare sulla composizione incompleta. L’appuntamento è aperto al pubblico.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Sabato 6 giugno 2026, alle 17.30, Palazzo Alberti in via XX Settembre 43 a Sansepolcro ospiterà un appuntamento dedicato a Giacomo Puccini e al fascino senza tempo della sua ultima opera incompiuta. Protagonista dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Maurizio Sess a, che presenterà il suo ultimo libro, “ L’orologio cinese di Turando t”, un’indagine sull’universo pucciniano che prende le mosse da Turandot per riaprire lo sguardo sulla vita del compositore toscano, segnata da episodi, incontri e suggestioni decisive per la sua produzione operistica. Nel volume, Sessa ripercorre i passaggi cruciali dell’esistenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’orologio cinese di Turandot”, un’indagine sull’universo pucciniano con Maurizio Sessa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio SessaA Firenze, il 8 maggio 2026, si terrà la presentazione del libro “L’orologio cinese di Turandot” di Maurizio Sessa.

La Spezia, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio SessaIl 3 giugno, nel conservatorio di musica Giacomo Puccini della Spezia, si terrà la presentazione del libro “L’orologio cinese di Turandot” di...

Temi più discussi: Firenze, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa al Vieusseux; La Spezia, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa; OGGI IN CITTA'; Firenze presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa al Vieusseux.

L’orologio cinese di Turandot, un’indagine sull’universo pucciniano con Maurizio SessaArezzo, 2 giugno 2026 – Sabato 6 giugno 2026, alle 17.30, Palazzo Alberti in via XX Settembre 43 a Sansepolcro ospiterà un appuntamento dedicato a Giacomo Puccini e al fascino senza tempo della sua ul ... lanazione.it

La Spezia, presentazione de l’orologio cinese di Turandot di Maurizio SessaIl 3 giugno nella biblioteca del Conservatorio Puccini, l'unico ad essere dedicato al Maestro lucchese ... msn.com