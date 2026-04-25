Il segreto pucciniano | Turandot non è cinese

Il 25 aprile 1926, al Teatro alla Scala, è andata in scena per la prima volta Turandot, l’opera di Giacomo Puccini rimasta incompiuta e completata dopo la sua morte. La rappresentazione segnò il debutto del lavoro che avrebbe consolidato la fama del compositore. La scena si svolse in un contesto di grande attesa, con la prima esecuzione che attirò l’attenzione di pubblico e critica.

Il 25 aprile 1926, al Teatro alla Scala, andava in scena per la prima volta Turandot, l’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, rimasto incompiuto e rappresentato dopo la morte del compositore. Da allora, per un secolo, l’immagine è rimasta immutata: una principessa cinese, enigmi mortali, una corte imperiale a Pechino. Ma c’è un problema. Quella favola, semplicemente, in Cina non esiste. Non esiste nella tradizione narrativa cinese una principessa che sottoponga i pretendenti a enigmi e li faccia uccidere in caso di fallimento. Non esiste un ciclo fiabesco con questa struttura. Non esiste un archetipo che tenga insieme crudeltà rituale, prova intellettuale e rifiuto del matrimonio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il segreto pucciniano: Turandot non è cinese Notizie correlate Leggi anche: Festival Pucciniano, musica maestro! Amat completa il Trittico Pucciniano con "Il tabarro"Nel cartellone “Extra Sipario” dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, domani alle 21 al Teatro dei Rinnovati andrà in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 25 aprile 1926: 100 anni fa debutta alla Scala Turandot, l’opera incompiuta di Puccini diretta da Toscanini; Cent’anni di Turandot La città celebra Puccini tra musica e memoria. Turandot, lo spartito ritrovato. La nuova nascita della PrincipessaE ora si alzi finalmente il sipario sullo spartito che Giacomo Puccini dedicò all’ammiraglio Ulisse Olinto Cecconi. Sul lato sinistro, in carattere maiuscolo a stampatello è scritto: Il mio Orologio ... quotidiano.net 'Turandot delle Stelle': Puccini vola nel futuro tra Tokyo, Seul e San FranciscoImaginarium porta Turandot delle Stelle in tour mondiale (Tokyo, Seul, San Francisco, Como) per il centenario di Puccini, unendo musica, arte e culture locali. adnkronos.com 25 aprile 1926: 100 anni fa debutta alla Scala Turandot, l’opera incompiuta di Puccini diretta da Toscanini 25 aprile 1926: al Teatro alla Scala di Milano debutta Turandot, l’opera incompiuta di Giacomo Puccini, diretta da Arturo Toscanini e interrotta nel pu - facebook.com facebook Dall' @arenadiverona la "Turandot" di Giacomo Puccini nel fiabesco allestimento ideato da Franco Zeffirelli. Con Ekaterina Semenchuk, Yusif Eyvazov, Mariangela Sicilia, Riccardo Fassi. Dirige il M° Michele Spotti. In onda sabato #25aprile alle 7.55 su #Rai5 x.com