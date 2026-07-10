Festa dell’Olmo al Consiglio di Stato
Paolo Petrolini, organizzatore della Festa del Grano di Olmo e presidente di un circolo Acli, ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. La decisione segue le valutazioni sulla sentenza del Tar di Parma e sarà formalizzata dall’avvocato Ermes Coffrini nella prossima settimana. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui contenuti del ricorso.
Paolo Petrolini, patron della "Festa del Grano" di Olmo e presidente del circolo Acli San Vitale, si appella al Consiglio di Stato. Il ricorso sarà presentato dall’avvocato Ermes Coffrini la prossima settimana, dopo le ultime valutazioni sulla recente sentenza del Tar di Parma. Intanto la giunta Finucci fa sapere di avere sempre dato "piena disponibilità" a trovare soluzioni per consentire la prosecuzione della grande kermesse estiva, "valutando sia possibili percorsi di regolarizzazione sia sedi alternative". Ma, scrivono, "tale disponibilità non ha tuttavia trovato accoglimento" da parte di Petrolini. "L’obiettivo - scrive il Comune - non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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