Festa dell’Olmo al Consiglio di Stato

Notizia in breve

Paolo Petrolini, organizzatore della Festa del Grano di Olmo e presidente di un circolo Acli, ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. La decisione segue le valutazioni sulla sentenza del Tar di Parma e sarà formalizzata dall’avvocato Ermes Coffrini nella prossima settimana. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui contenuti del ricorso.