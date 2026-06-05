Istituto Santa Chiara il Consiglio di Stato annulla la revoca dell’accreditamento

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha annullato la revoca dell’accreditamento e dell’autorizzazione all’esercizio dell’Istituto Santa Chiara di Castrignano de’ Greci. La Regione Puglia aveva deciso di revocare i permessi alla struttura sanitaria, ma questa decisione è stata successivamente annullata dal massimo consiglio amministrativo. La revoca era stata adottata prima di questa pronuncia, che ha accolto il ricorso presentato dall’istituto. Ora, l’autorizzazione all’attività dell’istituto è stata ripristinata.