Istituto Santa Chiara il Consiglio di Stato annulla la revoca dell’accreditamento
Il Consiglio di Stato ha annullato la revoca dell’accreditamento e dell’autorizzazione all’esercizio dell’Istituto Santa Chiara di Castrignano de’ Greci. La Regione Puglia aveva deciso di revocare i permessi alla struttura sanitaria, ma questa decisione è stata successivamente annullata dal massimo consiglio amministrativo. La revoca era stata adottata prima di questa pronuncia, che ha accolto il ricorso presentato dall’istituto. Ora, l’autorizzazione all’attività dell’istituto è stata ripristinata.
CASTRIGNANO DE' GRECI - L'Istituto Santa Chiara di Castrignano de' Greci ha ottenuto dal Consiglio di Stato l'annullamento dei provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria. La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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