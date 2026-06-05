Oggi si gioca la semifinale tra Alexander Zverev e Jakub Mensik al Roland Garros, dopo essere usciti agli ottavi del Masters 1000 di Madrid. La partita si svolge sul Court Philippe Chatrier, con orario ancora da confermare. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambi i giocatori in questa fase del torneo. È possibile seguire l'incontro in streaming o in diretta televisiva, a seconda delle modalità di trasmissione ufficiali.

Chissà se, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, Jakub Mensik e Alexander Zverev avrebbero mai pensato di ritrovarsi oggi, al Roland Garros, in semifinale, a giocarsi qualcosa di enorme sul Court Philippe Chatrier. Dalle 14:30 saranno il ceco e il tedesco a giocarsi l’approdo all’ultimo atto in quel di Parigi, dove un torneo in teoria senza ormai favoriti uno, forse, in verità ce l’ha. Ed è proprio Zverev, che finora è riuscito a reggere la pressione dell’essere diventato il favorito numero uno, ad avere avuto la meglio in quel frangente. Non solo: ci riuscì in tre set, benché di lotta. Quanto a Mensik, va rimarcato come sarà pure vero che è stato celebrato meno di altri della sua fascia d’età, ma intanto è lui quello che il Masters 1000 l’ha vinto, a Miami nello specifico, un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Zverev-Mensik oggi in tv, Roland Garros 2026: orario prima semifinale, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zverev & Mensik Advance to Face Off in Semifinal | Roland-Garros 2026

Notizie e thread social correlati

Mensik-Zverev oggi, Roland Garros 2026: orario prima semifinale, tv, programma, streamingOggi si svolge la semifinale tra Jakub Mensik e Alexander Zverev al Roland Garros 2026.

Dove vedere in tv Zverev-Mensik, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingAlexander Zverev e Jakub Mensik giocheranno la prima semifinale del singolare maschile a Roland Garros 2026, in programma venerdì 5 giugno sul campo...

Temi più discussi: Zverev-Mensik, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Roland Garros: Zverev vola in semifinale contro Mensik; Fonseca, il sogno Slam si ferma qui! Mensik lo batte e si regala Zverev in semifinale; Dove vedere in tv Zverev-Jodar e Fonseca-Mensik nei quarti del Roland Garros.

cara #TGLa7 @TgLa7 i ragazzi del #TeamEurope semifinalisti del #RolandGarros sono tutti amici Flavio Cobolli Alex Zverev Jakub Mensik Matteo Arnaldi x.com

Mensik-Zverev oggi, Roland Garros 2026: orario prima semifinale, tv, programma, streamingChissà se, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, Jakub Mensik e Alexander Zverev avrebbero mai pensato di ritrovarsi oggi, al Roland Garros, ... oasport.it

LIVE Zverev-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: n.3 favorito, ma il ceco ci credeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Alexander Zverev e ... oasport.it

Scelte imminenti: Perché sceglierò Zverev invece di Djokovic per Roland Garros reddit