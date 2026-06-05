Mensik-Zverev oggi Roland Garros 2026 | orario prima semifinale tv programma streaming

Oggi si svolge la semifinale tra Jakub Mensik e Alexander Zverev al Roland Garros 2026. La partita si gioca sul Court Philippe Chatrier, con orario ancora da definire. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. I due tennisti si affrontano dopo aver superato gli ottavi del Masters 1000 di Madrid, un risultato inatteso considerando il percorso precedente.

Chissà se, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, Jakub Mensik e Alexander Zverev avrebbero mai pensato di ritrovarsi oggi, al Roland Garros, in semifinale, a giocarsi qualcosa di enorme sul Court Philippe Chatrier. Dalle 14:30 saranno il ceco e il tedesco a giocarsi l’approdo all’ultimo atto in quel di Parigi, dove un torneo in teoria senza ormai favoriti uno, forse, in verità ce l’ha. Ed è proprio Zverev, che finora è riuscito a reggere la pressione dell’essere diventato il favorito numero uno, ad avere avuto la meglio in quel frangente. Non solo: ci riuscì in tre set, benché di lotta. Quanto a Mensik, va rimarcato come sarà pure vero che è stato celebrato meno di altri della sua fascia d’età, ma intanto è lui quello che il Masters 1000 l’ha vinto, a Miami nello specifico, un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jakub Mensik vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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