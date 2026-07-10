ferrovie ripresa la circolazione nel nodo di ponte al pino per la sostituzione del cavalcaferrovia

La circolazione ferroviaria nel nodo di Ponte al Pino a Firenze è ripresa dopo i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia. Le operazioni, che avevano causato interruzioni, sono state concluse con successo e nei tempi stabiliti. La prima fase di intervento, considerata delicata, si è conclusa senza ritardi. La linea è ora nuovamente operativa, consentendo il regolare traffico ferroviario nella zona.

FIRENZE – Si è conclusa con successo e nel pieno rispetto dei tempi previsti la prima e delicata fase dei lavori per la sostituzione dello storico cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. La circolazione ferroviaria sulle tratte cruciali tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, così come tra Firenze Campo di Marte e lo snodo centrale di Firenze Santa Maria Novella, è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, proprio come fissato dal cronoprogramma ufficiale di Rete Ferroviaria Italiana. Le operazioni andate in scena nei giorni scorsi hanno visto l a rimozione definitiva del vecchio impalcato, che è stato sezionato in tre... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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2026-01-25 FIRENZE - RIPRESA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NEL NODO FIORENTINO

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