Nel giorno di Falcone la Vucciria è ripiombata nel caos | Musica e droga fino all’alba è tornata terra di nessuno

Notizia in breve

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, la Vucciria è tornata a essere teatro di caos, con musica ad alto volume e sostanze stupefacenti in circolazione fino alle prime ore del mattino. La zona, normalmente affollata di turisti e residenti, si è trasformata in un'area senza regole, mentre nel resto della città si osservava un momento di silenzio per commemorare le vittime della mafia, tra cui Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.