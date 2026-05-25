Nel giorno di Falcone la Vucciria è ripiombata nel caos | Musica e droga fino all’alba è tornata terra di nessuno

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, la Vucciria è tornata a essere teatro di caos, con musica ad alto volume e sostanze stupefacenti in circolazione fino alle prime ore del mattino. La zona, normalmente affollata di turisti e residenti, si è trasformata in un'area senza regole, mentre nel resto della città si osservava un momento di silenzio per commemorare le vittime della mafia, tra cui Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da una parte Palermo che si ferma per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Le corone di fiori, le voci dei bambini, le lenzuola bianche ai balconi, gli appelli alla memoria, il Silenzio. Dall’altra le casse sparate fino all’alba, l’alcol, la droga, le urla in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La terra torna a tremare nel Ferrarese, scossa di terremoto all'alba: la mappa e l'intensitàNella mattina di venerdì 3 aprile, nel Ferrarese si è registrata una scossa di terremoto.

Testimoni di giustizia senza pensione, l’appello nel giorno di Falcone: l’emendamento è ancora fermoNel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci, si svolgono cortei, fiaccolate e dichiarazioni solenni a Palermo per ricordare le vittime...

Temi più discussi: Strage di Capaci, da Mattarella a Meloni: il ricordo di Falcone a 34 anni dall'attentato; Strage di Capaci, l’Antimafia ancora divisa nel giorno di Falcone; Strage di Capaci, 34 anni fa la morte di Falcone: da Mattarella a Meloni, il ricordo; VIDEO | Strage di Capaci, Giuseppe Conte: La mafia non si combatte a chiacchiere ma con i fatti.

Avola. I Cortili parlano: memoria, tradizioni e comunità nel ricordo di Giovanni FalconeUna prima edizione straordinaria, forse unica nel suo genere nella provincia di Siracusa, capace di trasformare i nostri cortili in luoghi vivi di memoria, tradizione e comunità. Così il sindaco di ... siracusaoggi.it

nel giorno di falconeCapaci, il giorno della memoria: istituzioni unite nel ricordo di Giovanni Falcone Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio MontinaroPALERMO – Trentaquattro anni dopo la strage di Capaci, la Sicilia si è fermata per ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vit ... alqamah.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web