Nel giorno di Falcone la Vucciria è ripiombata nel caos | Musica e droga fino all’alba è tornata terra di nessuno
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, la Vucciria è tornata a essere teatro di caos, con musica ad alto volume e sostanze stupefacenti in circolazione fino alle prime ore del mattino. La zona, normalmente affollata di turisti e residenti, si è trasformata in un'area senza regole, mentre nel resto della città si osservava un momento di silenzio per commemorare le vittime della mafia, tra cui Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.
Da una parte Palermo che si ferma per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Le corone di fiori, le voci dei bambini, le lenzuola bianche ai balconi, gli appelli alla memoria, il Silenzio. Dall’altra le casse sparate fino all’alba, l’alcol, la droga, le urla in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Nel ricordo della Strage di Capaci, oggi abbiamo reso omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. La loro battaglia per legalità e giustizia continua ogni giorno. #Capaci #Falcone #Legalità #fratelliditalia #Milano x.com
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