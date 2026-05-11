Ferrovie Isi Rfi | Investimenti record accelera la Napoli-Bari conclusione dei lavori prevista nel 2029
Le opere sulla linea ad alta velocità e alta capacità tra Napoli e Bari sono in corso, con i lavori che proseguono senza sosta. Si tratta di uno dei principali interventi infrastrutturali ferroviari in Italia, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le due città. Secondo le ultime comunicazioni, la conclusione dei lavori è prevista per il 2029. La società responsabile ha annunciato investimenti record per accelerare i progressi.
Proseguono i lavori sulla linea Alta velocitàAlta capacità Napoli-Bari, uno dei principali interventi infrastrutturali ferroviari del Paese. La conclusione dell’opera è prevista nel 2029 e consentirà di dimezzare i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari, passando dalle attuali quattro ore a circa due. Tra Roma e Bari il viaggio durerà invece tre ore. Ad annunciarlo è stato Aldo Isi, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), durante la presentazione “Cantieri 2026, avanzamento lavori e prossime tappe”. Isi ha sottolineato che sono stati completati i lavori sulla tratta Napoli-Cancello, lunga 15,6 chilometri, mentre sono in fase avanzata gli interventi per i raddoppi Frasso-Telese e Telese-Vitulano.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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