Facileit assume personale per 70 aperture anche senza esperienza | come candidarsi

Facile.it ha annunciato l’apertura di settanta nuovi punti vendita in tutta Italia entro il 2027, offrendo opportunità di lavoro anche a chi non ha esperienza nel settore. La società sta attuando un piano di espansione che coinvolge l’apertura di corner fisici dedicati ai servizi digitali e alla consulenza. Le candidature sono aperte e si rivolgono a persone interessate a entrare nel settore senza requisiti specifici di esperienza.

Nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi digitali e della consulenza: Facile.it ha avviato un piano concreto di espansione che prevede l’apertura di decine di nuovi corner fisici in tutta Italia entro il 2027. Il progetto è già in corso e si accompagna a nuove assunzioni legate sia ai punti vendita sia alle attività di supporto. L’iniziativa rientra in un percorso di crescita avviato negli ultimi anni, che ha portato l’azienda – fondata nel 2008 – ad affiancare alla piattaforma online una rete di consulenza diretta sul territorio. Oggi Facile.it consente di confrontare e attivare offerte di assicurazioni, mutui, prestiti, utenze luce e gas e servizi di telefonia, con l’obiettivo di semplificare la scelta per i consumatori e ridurre i costi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Facile.it assume personale per 70 aperture, anche senza esperienza: come candidarsi

A Modern Chef Reborn as a Mocked Wife—One Dish Melts the Cold Commander and silences the Mean Girl!

Notizie correlate

Veronesi assume anche senza esperienza, profili richiesti e come candidarsiIl Gruppo Veronesi, uno dei colossi italiani del settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha aperto una nuova campagna di...

Penny Market assume 150 lavoratori per nuove aperture, anche senza esperienzaPenny Market ha avviato una maxi campagna di recruiting in tutta Italia, con circa 150 posizioni aperte tra negozi, magazzini e sedi operative.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Esonero contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026; Facile.it: assunzioni e 70 nuovi corner nei centri commerciali entro il 2027, selezioni aperte per diversi profili; ? Multe, nessuno ha incassato quanto Trento nel 2025; Multe, tesoretto per i Comuni. Record a Macerata e Civitanova.

Patate tonnate senza maionese: ricetta leggera, facile e gustosa https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/ricetta-patate-tonnate-senza-maionese-ricetta-leggera-e-velocissima/ - facebook.com facebook

Distruggete tutto (tanto Hezbollah non lo distruggono quindi più facile con le case) x.com