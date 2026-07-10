Fermo batte la plastica Comune premiato tra i ’più riciloni’ dell’anno

Notizia in breve

Fermo è stata riconosciuta come uno dei Comuni più ricicloni per la raccolta di imballaggi in plastica. Il premio è stato assegnato in base ai dati sulla differenziata di plastica raccolti nell’anno. La città ha ottenuto un riconoscimento tra i più alti in questa categoria, posizionandosi tra i primi della classifica. Il premio sottolinea l’impegno locale nella gestione dei rifiuti plastici.