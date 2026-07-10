Fermo batte la plastica Comune premiato tra i ’più riciloni’ dell’anno
Fermo è stata riconosciuta come uno dei Comuni più ricicloni per la raccolta di imballaggi in plastica. Il premio è stato assegnato in base ai dati sulla differenziata di plastica raccolti nell’anno. La città ha ottenuto un riconoscimento tra i più alti in questa categoria, posizionandosi tra i primi della classifica. Il premio sottolinea l’impegno locale nella gestione dei rifiuti plastici.
Importante riconoscimento per la città: Fermo tra i Comuni ’ più ricicloni ’ per quel che riguarda la raccolta degli imballaggi in plastica. La città è stata premiata in questi giorni a Roma, durante l’annuale Ecoforum di Legambiente, per l’introduzione del sistema di Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta), denominato RecoPet, che ha visto nel settembre 2025 l’installazione del primo ecocompattatore accanto allo stadio in viale Trento e nel novembre 2025 nel quartiere di Campiglione, per la raccolta ed il riciclo di bottiglie in Pet, contribuendo così al ciclo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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