Arda Guler è stato premiato come miglior giocatore rivelazione della Champions League 202526. La sua candidatura si basa sulle sue prestazioni durante la competizione, che hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La premiazione si è svolta alla fine della stagione, confermando il suo ruolo di talento emergente nel torneo. La scelta ha riconosciuto il suo impatto nel corso della competizione e la crescita rispetto alle stagioni precedenti.

Champions League, consacrazione definitiva per Arda Guler: nominato giocatore rivelazione dell’edizione 202526. Si è chiusa ieri sera l’edizione 202526 della Champions League con il trionfo del Paris Saint?Germain di Luis Enrique, capace di imporsi ai rigori sull’Arsenal di Mikel Arteta dopo 120 minuti intensi e combattuti. Decisivi, dal dischetto, gli errori di Eberechi Eze e Gabriel Magalhães, che hanno condannato i Gunners e consegnato ai parigini il secondo titolo europeo consecutivo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Con la finale ormai agli archivi, è tempo di bilanci. La UEFA ha infatti annunciato il vincitore del premio come Rivelazione della Stagione: a conquistarlo è stato Arda Güler, protagonista di una Champions sorprendente e ben oltre le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - UEFA, Arda Guler è la sorpresa dell’anno: premiato come Rivelazione della Champions

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Okay Messi 2006 - 1 Dro Fernandes - 1 Arda Guler - 1 Yamal + Pedri + Olmo + Fermin + Raphinha + Rashford + Cubarsi = 0 x.com

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