Giacomo Bini ’Montalese dell’anno’ Premiato a sorpresa durante la festa

Notizia in breve

Durante una serata in piazza, un riconoscimento a sorpresa ha premiato un residente come ‘Montalese dell’anno’. La premiazione ha suscitato applausi e un pizzico di emozione tra il pubblico presente. La cerimonia si è svolta venerdì 22 maggio, con il momento centrale che ha visto il riconoscimento assegnato inaspettatamente. La festa ha coinvolto i partecipanti, che hanno assistito a questa premiazione speciale.