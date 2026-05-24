Giacomo Bini ’Montalese dell’anno’ Premiato a sorpresa durante la festa
Durante una serata in piazza, un riconoscimento a sorpresa ha premiato un residente come ‘Montalese dell’anno’. La premiazione ha suscitato applausi e un pizzico di emozione tra il pubblico presente. La cerimonia si è svolta venerdì 22 maggio, con il momento centrale che ha visto il riconoscimento assegnato inaspettatamente. La festa ha coinvolto i partecipanti, che hanno assistito a questa premiazione speciale.
Applausi e un pizzico di emozione tra i presenti, nella serata di venerdì 22 maggio in piazza Matteotti, quando nell’ambito dei festeggiamenti delle Solenni Quarantore il premio " Montalese dell’anno " è stato attribuito a Giacomo Bini, nostro storico giornalista, insegnante stimato, studioso di storia e filosofia, scrittore ed esperto di storiografia locale. Tante qualità e competenze che hanno spinto il Comitato per i Festeggiamenti, a nome di tutta la comunità montalese, a dimostrargli gratitudine. Un riconoscimento importante, per la sua presenza costante sul territorio, dove si prodiga nel tenere viva l’attenzione sulla cronaca locale de La Nazione, contribuendo alla crescita culturale del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Domiziano Bellavia premiato come Aretino dell'annoOggi, martedì 12 maggio, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso organizzato dal Corriere di Arezzo, intitolato “Aretino dell’anno”.
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