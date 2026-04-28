Il prossimo 9 luglio si terrà a Roma la sfilata di Fendi, evento molto atteso nel mondo della moda. La scelta della Capitale come location segna anche il debutto della nuova direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri, che ha deciso di presentare la collezione in questa città. Roma, quindi, ospiterà un appuntamento importante per il settore, con una performance che coinvolge il marchio e la sua nuova guida creativa.

I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano. TraFendi e Roma c’è un legame indissolubilee proprio per questo la maison, che dal 2001 è parte del gruppo LVMH,sceglie oggi di tornare dove tutto è nato. Era il 1925 quando Adele Casagrande ed Edoardo Fendi uniscono le proprie forze e fondano il marchio partendo da una piccola boutique di pelletteria e laboratorio di pellicceria. Il successo arriva negli anni ’30 quando le cinque sorelle entrano in azienda portando quell’energia necessaria per far crescere la griffe. Non da meno il sodalizio da record con il grandeKarl Lagerfelddurato per ben 54 anni, dal 1965 al 2019 quando scomparve poco dopo aver terminato la collezione autunno-inverno di quell’anno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fendi sfilerà a Roma il prossimo 9 luglio: Maria Grazia Chiuri sceglie la Capitale per il suo debutto

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