Fedez ha commentato pubblicamente la rottura con Chiara Ferragni durante il suo podcast, affermando che non è stato facile ma necessario. Ha detto di averla amata anche facendo molti errori. La conversazione si è svolta nel corso di un episodio del podcast, con ospiti Paolo Ruffini e Chico Parlanti. La registrazione è stata condivisa sui canali ufficiali del podcast condotto da Fedez e Mr.

Fedez è tornato a parlare della rottura con Chiara Ferragni nel corso del suo Pulp Podcast che vedeva ospiti Paolo Ruffini e Chico Parlanti. Proprio quest’ultimo, come si vede nel video pubblicato sul profilo ufficiale del podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, ha incalzato il cantante chiedendogli: “Come hai fatto a lasciare Chiara?”. Fedez ha risposto con sincerità: “Non è stato facile. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò per me. Sai l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene”. Il cantante ha quindi aggiunto: “È una persona che ho amato, facendo tanti errori. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni: “Non è stato facile, ma era necessario. L’ho amata facendo tanti errori”

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