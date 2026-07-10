Federvolley e Pgs, associazione dei Salesiani, hanno firmato una convenzione per promuovere la pallavolo come strumento di inclusione e partecipazione tra i giovani. L’accordo mira a sviluppare la pratica sportiva sul territorio, rendendola più accessibile e educativa. La collaborazione si concentra sulla crescita del movimento e sulla possibilità di coinvolgere un numero maggiore di giovani attraverso attività sportive condivise.

Promuovere la pallavolo come esperienza educativa, inclusiva e accessibile, capace di generare partecipazione e crescita dell’intero movimento. Con questo obiettivo Pgs (Polisportive giovanili salesiane) e Federvolley hanno siglato una convenzione che inaugura un percorso di collaborazione per favorire lo sviluppo della pratica sul territorio. Il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, è particolarmente soddisfatto di questa collaborazione, che "rappresenta un passo importante per rafforzare il lavoro che Fipav e Pgs svolgono quotidianamente sui territori. Condividiamo la stessa idea di sport come strumento di crescita, inclusione e formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federvolley e Salesiani insieme "per favorire l'inclusione tra i giovani sul territorio"

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