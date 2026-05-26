Il progetto “VelAbility” prevede uscite in barca a vela sul Lago Maggiore dedicate a giovani coinvolti in percorsi educativi e di inclusione sociale. Le attività si svolgeranno nelle prossime settimane e puntano a favorire incontri e crescita attraverso lo sport. Il Lago Maggiore viene così utilizzato come spazio di socializzazione e integrazione per i partecipanti. L'iniziativa si concentra sull'importanza di promuovere l'inclusione attraverso esperienze condivise in ambito nautico.

Il Lago Maggiore come spazio di incontro, crescita e inclusione sociale. È questo lo spirito di “ VelAbility ”, il progetto che nelle prossime settimane porterà sul lago ragazzi e giovani coinvolti in percorsi educativi e di inclusione attraverso una serie di uscite in barca a vela. L’iniziativa coinvolgerà il “ Progetto Promozione Lavoro ” di Olgiate Olona, “ Arca 88 ” di Olgiate Comasco e la “ Cooperativa Erre Esse ” di Sesto Calende. Le giornate in programma si svolgeranno il 4, 12 e 30 giugno con ritrovo al Parco Europa di Sesto Calende, punto di partenza di un’esperienza che punta a coniugare sport, autonomia personale e relazioni umane. Il programma delle giornate prevede il ritrovo alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani, sport e socialità. Insieme in barca a vela nel segno dell’inclusione

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