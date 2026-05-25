Oggi apre in via Sante Vincenzi 12A la ’Barberia sociale’, un nuovo spazio dedicato all’inclusione. La struttura coinvolge giovani immigrati che si stanno inserendo nel territorio reggiano. La barberia mira a favorire l’integrazione attraverso l’occupazione e l’attività lavorativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’organizzazione.

Sarà inaugurata oggi in via Sante Vincenzi 12A, a ridosso del centro storico del capoluogo, la ’Barberia sociale’, un nuovo, significativo esempio di integrazione che coinvolge giovani immigrati che si stanno inserendo nel territorio reggiano. "Questo nuovo esercizio aperto a tutti i cittadini – Valerio Maramotti, presidente della cooperativa sociale L’Ovile, cui fa capo il progetto – è frutto di un progetto di imprenditoria sociale interculturale e si inserisce tra le diverse azioni che sosteniamo per favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone con background migratorio". "Nel periodo che intercorre tra l’arrivo nel nostro territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la ’Barberia sociale’: "Per favorire l’inclusione"

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