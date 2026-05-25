Ecco la ’Barberia sociale’ | Per favorire l’inclusione
Oggi apre in via Sante Vincenzi 12A la ’Barberia sociale’, un nuovo spazio dedicato all’inclusione. La struttura coinvolge giovani immigrati che si stanno inserendo nel territorio reggiano. La barberia mira a favorire l’integrazione attraverso l’occupazione e l’attività lavorativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’organizzazione.
Sarà inaugurata oggi in via Sante Vincenzi 12A, a ridosso del centro storico del capoluogo, la ’Barberia sociale’, un nuovo, significativo esempio di integrazione che coinvolge giovani immigrati che si stanno inserendo nel territorio reggiano. "Questo nuovo esercizio aperto a tutti i cittadini – Valerio Maramotti, presidente della cooperativa sociale L’Ovile, cui fa capo il progetto – è frutto di un progetto di imprenditoria sociale interculturale e si inserisce tra le diverse azioni che sosteniamo per favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone con background migratorio". "Nel periodo che intercorre tra l’arrivo nel nostro territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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