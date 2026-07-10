Si è tenuto ieri a Roma un incontro tra imprese, istituzioni e ricercatori sul futuro del Regolamento europeo Ecodesign nel settore moda e tessile. L’evento si è svolto presso l’Auditorium della CNA Nazionale e ha coinvolto rappresentanti di aziende e enti di ricerca per discutere gli impatti e le prospettive della normativa europea. La discussione ha riguardato le sfide e le opportunità legate all’implementazione delle regole di Ecodesign nel settore.

ROMA – Si è svolto ieri, presso l’Auditorium della CNA Nazionale (Piazza M. Armellini 9A, Roma), “Dialogo sull’Ecodesign nel settore Moda e Tessile”, l’incontro promosso da CNA Federmoda e dal Monitor for Circular Fashion (M4CF) SDA Bocconi, che ha riunito imprese, associazioni di categoria, istituzioni e centri di ricerca per fare il punto sul Regolamento Ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR). Il confronto arriva in una fase delicata per il settore moda. Aprendo i lavori, Gessica Lombardi, Presidente Nazionale CNA Moda Calzature Pelletterie e Pelliccerie, ha inquadrato l’ESPR come un vero e proprio cambio di paradigma, il primo impianto regolatorio settoriale che interviene direttamente dai prodotti ai modelli di business, applicandosi anche ai prodotti importati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Federmoda: confronto tra imprese, istituzioni e ricerca sul futuro del Regolamento europeo Ecodesign

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ZeroEmission: a Roma il confronto tra imprese, ricerca e istituzioni sulla transizione energeticaA Roma si svolge una settimana dedicata alla sostenibilità, coinvolgendo aziende, enti di ricerca e istituzioni pubbliche.

Confronto sul Piano idrogeologico del Po: imprese e istituzioni chiedono equilibrio tra sicurezza e crescitaLunedì 11 maggio si è svolto un incontro promosso dalle Camere di commercio di Romagna, Ferrara e Ravenna, dedicato al Piano di assetto idrogeologico...

Temi più discussi: Federmoda Trentino il primo direttivo sul territorio si riunisce a Riva del Garda - Confcommercio; Federmoda Trentino porta il direttivo sul territorio: a Riva del Garda il confronto sulle sfide del commercio; La creatività sfila sui Trepponti: Così Cna festeggia gli 80 anni.

Federmoda: confronto tra imprese, istituzioni e ricerca sul futuro del Regolamento europeo EcodesignROMA - Si è svolto ieri, presso l'Auditorium della CNA Nazionale (Piazza M. Armellini 9/A, Roma), Dialogo sull'Ecodesign nel settore Moda e Tessile, ... lopinionista.it

FEDERMODA TRENTINO * COMMERCIO: A RIVA DEL GARDA IL DIRETTIVO HA AFFRONTATO LE SFIDE DI ON-LINE, TURISMO E NUOVI CONSUMIFedermoda Trentino il primo direttivo sul territorio si riunisce a Riva del Garda. Dal commercio di prossimità alla tenuta dei centri urbani, dalla ... agenziagiornalisticaopinione.it