Confronto sul Piano idrogeologico del Po | imprese e istituzioni chiedono equilibrio tra sicurezza e crescita

Lunedì 11 maggio si è svolto un incontro promosso dalle Camere di commercio di Romagna, Ferrara e Ravenna, dedicato al Piano di assetto idrogeologico del fiume Po. Durante l’evento sono stati discussi gli interventi previsti nel Piano, con la partecipazione di rappresentanti di imprese e istituzioni che hanno espresso le proprie richieste. L’obiettivo è stato confrontarsi sulle azioni da adottare per garantire sicurezza e sostenibilità nello sviluppo delle aree interessate.

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