ZeroEmission | a Roma il confronto tra imprese ricerca e istituzioni sulla transizione energetica

A Roma si svolge una settimana dedicata alla sostenibilità, coinvolgendo aziende, enti di ricerca e istituzioni pubbliche. L’evento si concentra su edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale, con l’obiettivo di promuovere le iniziative legate all’Agenda 2030. Durante questa manifestazione, si discutono progetti e strategie per avanzare verso obiettivi di sviluppo sostenibile e migliorare le pratiche nel settore energetico e ambientale.

Una vera e propria “settimana della sostenibilità”, in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano per dare impulso agli obiettivi dell’Agenda 2030 e costruire un futuro fondato su Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.ZeroEmission Mediterranean Trends.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Fiere: ZeroEmission 2026, confronto imprese-ricerca-istituzioni(Adnkronos) – Una vera e propria 'settimana della sostenibilità', in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano... Taranto, transizione energetica e sviluppo: istituzioni e imprese a confrontoTarantini Time QuotidianoSi è svolto a Taranto l’evento “Transizione Giusta: Innovazione collettiva per il futuro del Territorio”, promosso da ELIS... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IMPRESE, transizione energetica. ZeroEmission 2026: a Roma il confronto tra imprese, ricerca e Istituzioni; ZeroEmission Mediterranean; A Roma ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum, quattro giorni di confronto su transizione energetica, innovazione e sostenibilità; ZeroEmission 2026, a FieraRoma dal 14 al 17 maggio. Roma, ZeroEmission 2026 dal 14 al 17 maggio: al centro la transizioneQuattro giorni dedicati a transizione energetica, innovazione e sostenibilità: a ZeroEmission 2026 a confronto imprese, ricerca e istituzioni ... ecodallecitta.it ZeroEmission 2026, a Roma la settimana della sostenibilità tra energia, edilizia e innovazioneDal 14 al 17 maggio, a Fiera Roma, torna ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum, il punto di incontro per chi lavora sulla transizione energetica. msn.com La “settimana della sostenibilità” prende forma a Fiera Roma. Dal 14 al 17 maggio torna ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum, in contemporanea con CodewayExpo e Edil Expo Roma, creando un ecosistema integrato che mette in connessio - facebook.com facebook Dal 14 al 17 maggio torna a @FieraRoma ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum 2026, evento dedicato alle trasformazioni energetiche e industriali in corso #emissioni #energia #innovazione #italia #Roma #sostenibilità #transizioneenergetica x.com