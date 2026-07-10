Federico Quaranta aggredito da una baby gang a Milano | il suo sfogo dà voce alla paura che tanti cittadini vivono ogni giorno

Federico Quaranta è stato aggredito da un gruppo di giovani in via centrale a Milano. L’attacco si è verificato di notte, con i ragazzi che hanno circondato e spinto il conduttore. L’intervento di alcune persone ha evitato il peggio, ma l’episodio ha lasciato segni visibili sul volto di Quaranta. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social, alimentando il dibattito sulla sicurezza urbana.

Una notte che poteva finire in tragedia si è trasformata in una riflessione destinata ad accendere il dibattito. Federico Quaranta, conduttore televisivo e autore, ha raccontato di essere stato aggredito a Milano da tre giovanissimi mentre stava rientrando a casa dopo un viaggio e nel mirino della baby gang c’erano il suo zaino, una valigia e un vecchio orologio Omega appartenuto al padre. Ma Quaranta ha deciso di reagire, una scelta che, come ha ammesso lui stesso, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma che fortunatamente si è conclusa senza ferite. Nonostante questo, l’episodio lo ha spinto a condividere sui social una lunga riflessione che in poche ore ha raccolto migliaia di commenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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