Un conduttore televisivo è stato aggredito questa notte a Milano mentre tornava a casa. Sul suo profilo social ha scritto che la città sembra essere diventata un luogo infernale, sottolineando che la paura prevale tra i cittadini e che la comunità si dissolve quando le persone non condividono più lo stesso spazio. La vittima ha commentato la situazione della città, definendola come un ambiente ostile e pericoloso.

Milano, 7 luglio 2026 – "La città smette di essere comunità quando i suoi cittadini non condividono più lo stesso spazio. Soltanto la stessa paura ”. Sono le dure parole di Federico Quaranta, conduttore radiotelevisivo, aggredito questa notte mentre rientrava a casa della figlia Petra, a Milano. Lo accerchiano in tre, per portargli via lo zaino, la valigia e un orologio, ricordo paterno. Lui reagisce. E come afferma lui stesso “Probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, é andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio”. “Che città stiamo costruendo?”. Il conduttore, rientra verso casa ma poi matura la voglia si sfogarsi sui social, di interrogarsi, come giornalista e come uomo, su costa sta avvenendo in città come Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Federico Quaranta aggredito in strada, lo sfogo sui social del conduttore Rai: “Milano come l’Inferno di Dante”

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