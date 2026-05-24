Sfregiato da una baby gang la mamma | Nei suoi occhi paura e silenzio Dietro ogni vittima c’è una famiglia che raccoglie pezzi invisibili

Una donna ha raccontato di aver visto il figlio, vittima di un'aggressione da parte di una baby gang, con il volto sfregiato. La madre ha descritto come il ragazzo, ora segnato, trasmetta paura e silenzio negli occhi. L’evento ha lasciato una famiglia a raccogliere i pezzi di un sogno infranto, mentre il giovane si trova sotto cure mediche.

Bologna, 24 maggio 2026 – “Mio figlio sognava di diventare pilota di aereo. Aveva scelto una scuola, una strada, un futuro che desiderava profondamente e che si meritava. Quel sogno gli è stato strappato via. Ha dovuto cambiare scuola, rinunciare alla vita del convitto che amava, abbandonare progetti, amicizie, prospettive. E forse è questa la ferita più difficile da spiegare: non solo ciò che gli è stato fatto quel giorno, ma tutto ciò che gli è stato tolto dopo: il futuro che aveva immaginato e che meritava di costruire”. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacasfregiato-machete-15-anni-lettera-genitori-ydsm9ahg È trascorso più di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggressione baby gang a Milano Buenos Aires, i quattro aggressori restano in carcere

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