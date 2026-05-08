Il peso della genitorialità | in provincia di Forlì-Cesena gap di genere in aumento di quasi 3 punti in due anni
Negli ultimi due anni, in provincia di Forlì-Cesena, si è registrato un aumento di quasi tre punti nel divario di genere legato alla responsabilità genitoriale. La presenza femminile nel mercato del lavoro rappresenta un elemento fondamentale per l’economia locale, contribuendo a far crescere il Prodotto Interno Lordo e a ridurre le possibilità di povertà tra le famiglie. Questi dati evidenziano uno sviluppo nel rapporto tra i ruoli di genere e le dinamiche lavorative.
L’importanza della presenza femminile nel mercato del lavoro è un dato ormai acquisito per la crescita economica globale, capace di generare un impatto positivo sul Prodotto Interno Lordo e di ridurre drasticamente il rischio di povertà per i nuclei familiari. Eppure, nonostante questa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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