Il peso della genitorialità | in provincia di Forlì-Cesena gap di genere in aumento di quasi 3 punti in due anni

Negli ultimi due anni, in provincia di Forlì-Cesena, si è registrato un aumento di quasi tre punti nel divario di genere legato alla responsabilità genitoriale. La presenza femminile nel mercato del lavoro rappresenta un elemento fondamentale per l’economia locale, contribuendo a far crescere il Prodotto Interno Lordo e a ridurre le possibilità di povertà tra le famiglie. Questi dati evidenziano uno sviluppo nel rapporto tra i ruoli di genere e le dinamiche lavorative.

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