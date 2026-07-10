Il partito ha speso circa 10.500 euro all’anno per l’alloggio del rappresentante in Buenos Aires. L’appartamento, di 96 metri quadrati in corso Buenos Aires 15, si trova vicino a Porta Venezia. La cifra equivale a circa 109 euro al metro quadrato annui. La spesa si riferisce esclusivamente all’affitto e viene pagata annualmente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre spese o accordi relativi alla sistemazione.

"Solo 10.525,79 euro all’anno per un appartamento di 96 metri quadrati, in corso Buenos Aires 15, a pochi metri da Porta Venezia". Detto altrimenti: "Appena 109 euro al metro quadrato l’anno". Questa la cifra che paga Fratelli d’Italia per la propria sede al Pio Albergo Trivulzio (Pat), proprietario dell’immobile, con cui nel 2018 ha stipulato un contratto di sei anni più sei, a trattativa privata, che scadrà solo nel 2030. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, che spiega: "Un canone davvero privilegiato, quello pagato da Fratelli d’Italia, se confrontato con quello degli altri inquilini del Pio Albergo Trivulzio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "FdI paga solo 10mila euro l’anno per l’alloggio del Pat in Baires"

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Roberto paga 6.800€ l'anno e non sa nemmeno dove sono i suoi soldi

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