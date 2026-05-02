Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa | il gesto del cantante

Un fan di Achille Lauro ha pagato 10 mila euro per avere un incontro con il cantante, ma si è scoperto che si trattava di una truffa. Dopo aver perso i soldi, il fan ha ricevuto una proposta per un incontro privato con l’artista, ma si tratta di un tentativo di raggiro. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le indagini.

(Adnkronos) – Fan di Achille Lauro paga 10mila per incontrarlo ma viene truffata. Poi, la consolazione: un incontro privato con il suo idolo. È il gesto del cantante di 'Incoscienti giovani' che, venuto a conoscenza dell'imbroglio "tramite i giornali", ha deciso di contattare la fan per farle realizzare il suo più grande sogno. "Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e invitarla personalmente, per farle vivere comunque l'esperienza che desiderava", ha fatto sapere Achille Lauro con un messaggio condiviso sui social. "I miei fan sono la mia famiglia – ha continuato il cantante – mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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