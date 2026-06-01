Operai impiegati in un cantiere del consolato degli Stati Uniti riferiscono di aver subito deduzioni sulla paga per vitto e alloggio, ricevendo in media meno di due euro all’ora nel 2026. Uno dei lavoratori ha spiegato che, dopo le trattenute, il compenso finale è molto basso. La situazione è stata descritta come uno sfruttamento, con condizioni di lavoro che, secondo quanto riferito, ricordano il lavoro forzato.

Milano – "Parte della paga viene dedotta per l'alloggio e il vitto, guadagniamo meno di due euro all'ora e siamo nel 2026.". Un 27enne keniota, operaio nel cantiere del nuovo consolato Usa a Milano, parla così delle condizioni di lavoro che hanno fatto scattare l'indagine della Procura per caporalato, che ha portato tra le altre cose al controllo giudiziario del colosso Usa delle costruzioni Caddell Construction. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaindagine-caporalato-usa-af7eanr5 "Ho cominciato a lavorare al cantiere della stessa ambasciata in Kenya, poi quando il progetto è terminato sono venuto qua", racconta il giovane in una video intervista ad Alanews. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operai come schiavi nel cantiere del consolato Usa, il racconto: “Paga dedotta per vitto e alloggio, alla fine prendevamo 2 euro l’ora”

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