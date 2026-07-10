Fdi entra in maggioranza a Sansepolcro con Laura Chieli

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio, nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, è stato ufficializzato il passaggio di Fratelli d’Italia in maggioranza. La decisione riguarda la Consigliera e Capogruppo Laura Chieli, che ha portato il partito nel gruppo di governo. La comunicazione è stata resa nota durante una cerimonia pubblica nel municipio.

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Arezzo, 10 luglio 2026 –  Fdi entra in maggioranza a Sansepolcro c on Laura Chieli. È stato ufficializzato giovedì 9 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, il passaggio in maggioranza di Fratelli d’Italia, con la Consigliera e Capogruppo Laura Chieli. Si tratta di una svolta importante all’interno delle dinamiche politiche locali e territoriali, che suggella un patto di unità negli intenti e nell’operatività e che proietta, in maniera ferma e salda, la coalizione del Centrodestra biturgense verso le prossime elezioni amministrative. Fratelli d’Italia, coerentemente con quanto già dimostrato cinque anni fa, alla vigilia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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