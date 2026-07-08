chieli entra ufficialmente in maggioranza

Laura Chieli ha ufficialmente lasciato l’opposizione e aderito alla maggioranza del consiglio comunale di Sansepolcro. La decisione, già avvenuta informalmente in passato, ora è stata confermata ufficialmente.

SANSEPOLCRO Un passaggio che di fatto si è già consumato da tempo, ma ora il salto di Laura Chieli dall’opposizione alla maggioranza consiliare del Comune di Sansepolcro è diventato ufficiale. A meno di un anno dal ritorno alle urne, il centrodestra del Borgo si ricompatta per intero con l’inclusione anche dell’unica esponente di Fratelli d’Italia, dopo i quasi cinque anni di "anomalia" politica che lo avevano caratterizzato rispetto agli equilibri nazionali. Ciò significa, quindi, che ora i consiglieri di maggioranza salgono da 10 a 11 e che di conseguenza dall’altra parte scendono da 6 a 5. Nella conferenza stampa di domani pomeriggio a Palazzo delle Laudi (ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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