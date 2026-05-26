Roberto Vannacci entra in Regione Lombardia con Futuro Nazionale FdI | Da capire se starà in maggioranza

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Vannacci ha annunciato la creazione di un nuovo gruppo di Futuro Nazionale nel Consiglio regionale della Lombardia. La sua adesione è stata confermata, ma si attende di capire se rimarrà in maggioranza o meno. La presentazione del gruppo avverrà oggi. La formazione di questo nuovo raggruppamento si inserisce nel quadro politico regionale, senza ulteriori dettagli sulla sua collocazione o sulle alleanze.

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Oggi Roberto Vannacci annuncerà la costituzione del gruppo di riferimento di Futuro Nazionale nel Consiglio regionale della Lombardia. Dubbi se farà parte o meno della maggioranza: "Dobbiamo capire come si posizioneranno", ha spiegato a Fanpage.it il capogruppo di FdI Christian Garavaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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