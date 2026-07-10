FC Crotone è Leandro Greco il nuovo tecnico dei pitagorici

Il Crotone ha annunciato ufficialmente Leandro Greco come nuovo allenatore della squadra. La decisione è stata confermata dopo alcuni giorni di indiscrezioni, senza ulteriori ripensamenti. Greco prende il comando della formazione calabrese, che in passato ha già affrontato diverse sfide in campionato. La società ha scelto di affidarsi alle sue capacità, senza comunicare ulteriori dettagli sul percorso o le strategie future.

Il Crotone ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico e nessun ripensamento su Leandro Greco dato sulla panchina pitagorica da diversi giorni. Il giorno dei festeggiamenti del presidente Gianni Vrenna (10 luglio 2026) per il suo sessantaseiesimo compleanno (trentasei con i colori rossoblu’), arriva l’ufficialità del nuovo tecnico che guiderà il Crotone la prossima stagione. Un regalo che il Patron Vrenna ha voluto fare all’intera tifoseria. Nome che in maniera ufficiosa è sempre stato accostato ai pitagorici dopo i saluti con il precedente allenatore Emilio Longo. Un giovane tecnico che dovrà guidare una giovane squadra, stando alle dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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