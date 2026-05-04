Torna al suo erede l' ultimo simbolo del papa l' anello con le iniziali del boss Michele Greco restituito al nipote Leandro

L'anello con le iniziali “MG”, appartenuto al boss Michele Greco, è stato restituito al nipote, conosciuto come “Michelino”. L'oggetto simbolico, che rappresenta l'ultimo ricordo del “papa”, tornerà a essere indossato dal nipote, che ha ricevuto l'anello come segno di continuità familiare. Michele Greco, che avrebbe ereditato il ruolo di capomandamento di Ciaculli prima dei trent'anni, è noto nel contesto legale come figura di rilievo.