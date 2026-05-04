FC 26 IL MOTORE DELL’ALBICELESTE | DISPONIBILE LEANDRO PAREDES TOTS MO

EA Sports ha reso disponibile una nuova sfida dedicata a Leandro Paredes, inserita tra le Menzioni d’Onore TOTS con un punteggio di 92 di overall. La carta rappresenta un centrocampista con un alto livello di equilibrio e una visione di gioco considerata tra le migliori. La sfida permette ai giocatori di ottenere questa versione speciale del centrocampista, noto per le sue qualità tecniche.

Equilibrio totale e visione di gioco fuori dal comune. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata a Leandro Paredes in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Una carta capace di dettare i tempi della manovra e offrire una copertura difensiva d’élite. Ecco come sbloccare il fulcro del centrocampo argentino. Il rilascio dei TOTS Menzioni d’Onore porta su FC 26 un profilo tecnico di altissimo spessore: Leandro Paredes. Con una valutazione complessiva di 92 OVR, questa versione celebra le prestazioni costanti del centrocampista, offrendo una carta estremamente versatile che può agire sia da schermo davanti alla difesa che da incursore aggiunto. Grazie alla combinazione di fisico, passaggi millimetrici e una velocità finalmente all’altezza del meta, Paredes si candida come titolare inamovibile per molte formazioni.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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