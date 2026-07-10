Alle 19:00 è stato introdotto un aggiornamento nel laboratorio di Ultimate Team di FC 26, intitolato “Ancora in forma!”. Si tratta di una nuova evoluzione pensata per i giocatori veterani, che permette loro di ottenere un potenziamento significativo. La modifica rappresenta uno degli interventi più sorprendenti e intensi mai apportati in questa stagione, portando novità importanti per chi utilizza questi personaggi.

Un boost titanico per i veterani: arriva la clamorosa Evoluzione “Ancora in forma!” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna alle ore 19:00 con una delle dinamiche più folli, uniche e sbalorditive mai viste in questa stagione. La nuova Evoluzione si chiama Ancora in forma! ed è un tributo esplicito ai giocatori “anziani” e ai veterani del rettangolo verde: un percorso pensato per dimostrare che i vecchietti hanno ancora grinta, stile da vendere e la capacità di lasciare sul posto i difensori moderni grazie a un upgrade statistico monumentale. Attenzione a un dettaglio fondamentale: si tratta di un’esclusiva “Solo app”, il che significa che dovrete riscattarla e avviarla necessariamente tramite la Web App o la Companion App ufficiale su smartphone. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, l’Evo per i veterani: ecco “Ancora in forma!” (still got it)

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