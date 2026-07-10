FC 26 l’Evo per i veterani | ecco Ancora in forma! still got it

Da imiglioridififa.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19:00 è stato introdotto un aggiornamento nel laboratorio di Ultimate Team di FC 26, intitolato “Ancora in forma!”. Si tratta di una nuova evoluzione pensata per i giocatori veterani, che permette loro di ottenere un potenziamento significativo. La modifica rappresenta uno degli interventi più sorprendenti e intensi mai apportati in questa stagione, portando novità importanti per chi utilizza questi personaggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un boost titanico per i veterani: arriva la clamorosa Evoluzione “Ancora in forma!” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna alle ore 19:00 con una delle dinamiche più folli, uniche e sbalorditive mai viste in questa stagione. La nuova Evoluzione si chiama Ancora in forma! ed è un tributo esplicito ai giocatori “anziani” e ai veterani del rettangolo verde: un percorso pensato per dimostrare che i vecchietti hanno ancora grinta, stile da vendere e la capacità di lasciare sul posto i difensori moderni grazie a un upgrade statistico monumentale. Attenzione a un dettaglio fondamentale: si tratta di un’esclusiva “Solo app”, il che significa che dovrete riscattarla e avviarla necessariamente tramite la Web App o la Companion App ufficiale su smartphone. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 l8217evo per i veterani ecco ancora in forma still got it
© Imiglioridififa.com - FC 26, l’Evo per i veterani: ecco “Ancora in forma!” (still got it)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Full Video : A Veteran's Emotional Reunion with His Poor Father After Years Apart

Video Full Video : A Veteran's Emotional Reunion with His Poor Father After Years Apart

Notizie e thread social correlati

FC 26, dribbling da urlo: ecco l’Evo Talento a cinque stelleAlle 19:00 è stato introdotto su FC 26 un aggiornamento chiamato “Talento a cinque stelle” nell’ambito di Ultimate Team.

FC 26, COPPA DARWIN: DOPPIO TOTS E CONSUMABILI EVO IN PALIO! ECCO COME VINCEREÈ stata annunciata una nuova sfida su Ultimate Team chiamata Coppa Darwin, parte del torneo FC 26.

fc 26 l evo veteraniFC 26, difesa di ferro: arriva l’Evo Comandante CentraleIl laboratorio di Ultimate Team si aggiorna con un percorso premium dai parametri di crescita numerica letteralmente fuori scala, esplicitamente progettato ... imiglioridififa.com

fc 26 l evo veteraniFC 26, laboratorio per i pali: arriva l’Evo Miracolo Atlantico (atlantic miracle)Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team porta finalmente una grandissima notizia per chi vuole blindare la propria porta. EA ... imiglioridififa.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web