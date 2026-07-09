FC 26 dribbling da urlo | ecco l’Evo Talento a cinque stelle

Alle 19:00 è stato introdotto su FC 26 un aggiornamento chiamato “Talento a cinque stelle” nell’ambito di Ultimate Team. Questo upgrade permette di migliorare le abilità tecniche dei giocatori, con un focus particolare sul dribbling e sulla tecnica in mezzo al campo. L’aggiornamento si rivolge ai giocatori che desiderano potenziare le proprie strategie di gioco attraverso skill a cinque stelle e upgrade tecnici specifici.

Skill a 5 stelle e upgrade tecnico: arriva l’Evoluzione “Talento a cinque stelle” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna alle ore 19:00 con un percorso di potenziamento pensato per i puristi del dribbling e della tecnica in mezzo al campo. La nuova Evoluzione si chiama Talento a cinque stelle ed è stata esplicitamente progettata per sbloccare il massimo talento naturale nei vostri fantasisti preferiti, iniettando le prestigiose 5 stelle di mosse abilità, un piede debole letale e un boost mirato alle statistiche chiave per lasciare sul posto i difensori avversari e decidere i match più bloccati. Per attivare questo slot e avviare il percorso non è richiesto alcun tipo di esborso: il laboratorio è completamente gratuito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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