FC 26 COPPA DARWIN | DOPPIO TOTS E CONSUMABILI EVO IN PALIO! ECCO COME VINCERE

È stata annunciata una nuova sfida su Ultimate Team chiamata Coppa Darwin, parte del torneo FC 26. L’evento è un obiettivo Live che offre ricompense di alto valore, tra cui giocatori TOTS e consumabili per le Evoluzioni. La competizione invita i giocatori a competere per ottenere premi come stelle di alto livello e oggetti utili per migliorare le proprie squadre. La sfida si svolge in un contesto di gioco online e prevede diverse ricompense disponibili per chi si distingue.

Sfida la competizione e scala i vertici del nuovo torneo. Arriva su Ultimate Team la “Coppa Darwin”, un obiettivo Live che mette sul piatto ricompense pesantissime: dalle stelle Gnabry e Viggósdóttir in versione TOTS Menzioni d’Onore a preziosi consumabili per le tue Evoluzioni. Ecco la guida per non perdere nemmeno un premio. La settimana di FC 26 si accende con un nuovo appuntamento competitivo. La Coppa Darwin non è solo un torneo per testare la propria abilità, ma una vera e propria miniera di risorse per chi vuole migliorare il proprio club. Con una scadenza fissata a 7 giorni, i giocatori dovranno darsi battaglia per sbloccare pacchetti succosi e, soprattutto, due pedine fondamentali per le rose Bundesliga e femminili.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, COPPA DARWIN: DOPPIO TOTS E CONSUMABILI EVO IN PALIO! ECCO COME VINCERE Notizie correlate FC 26, DOPPIO COLPO PREMIER: GUIDA ALLA SBC MBEUMO E CASEMIRO TOTS HONORABLE MENTIONSEA Sports cala il carico pesante con una Sfida Creazione Rosa senza precedenti: un unico pacchetto di sfide per sbloccare contemporaneamente Bryan... Leggi anche: FC 26 Scade tra 72 ore: Non perdere il doppio 87+ e la nuova EVO Personalizzazione!