Fare il bagno al mare? Non è più un sollievo Temperature record anche in acqua | A Jesolo raggiunti i 30°C

A Jesolo, le acque del Mediterraneo hanno raggiunto i 30°C. Le temperature elevate si registrano anche in superficie, rendendo il bagno meno rinfrescante rispetto al passato. La temperatura dell’acqua supera di molto i valori medi stagionali, rendendo il mare più caldo rispetto alle normali aspettative di questa stagione. La situazione si ripete in altre località costiere, dove le acque sono più calde del solito.

Un tempo un tuffo al mare era l’ideale per sfuggire alla calura della spiaggia. Oggi non è più così: anche le acque del Mediterraneo stanno raggiungendo temperature eccezionalmente elevate. Non è solo l’aria a essere rovente, anche il Mediterraneo si sta trasformando in una sorta di “vasca calda” in cui nuotare non è per niente un piacere. Le temperature dell’acqua rilevate in alcune delle località balneari più conosciute d’Italia sono ben al di sopra delle medie climatiche del periodo. Anomalie fino a 3 gradi rispetto agli anni passati. A Tropea il mare ha raggiunto i 27,8°C, a Cala Mariolu 27,4°C, a Finale Ligure 272°C, a San Vito Lo Capo 27,1°C, a Viareggio 26,9°C, a Riccione 26,8°C e a Jesolo il record di 30°C. 🔗 Leggi su Open.online

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