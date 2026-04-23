Alberto Prudenzano, uomo non vedente e vicepresidente di Handarpermare, condivide un episodio che riguarda una donna con amputazioni multiple. La donna desiderava fare un bagno, e lui l’ha aiutata ad entrare in acqua, poiché nessuno si era offerto. Prudenzano è anche timoniere in barca a vela e ha parlato della sua esperienza di autonomia e rinascita.

«Anche quest’anno una delle nostre imbarcazioni, la Estrella del Mar, parteciperà a Yacht & Flowers, il contest che unisce navigazione, cucina e inclusione, in programma ad Alassio all’interno di Flauer 2026, la manifestazione che inaugura la stagione primaverile della città ligure – spiega Prudenzano - Il nostro equipaggio sarà formato anche da 4 ragazzi seguiti dalla Fondazione Isah, che dal 1853 è attiva nel Ponente Ligure per essere un punto di riferimento nella cura e nell’inclusione di bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità. Io però non potrò partecipare, in quanto un recente intervento mi costringe a rimanere a terra. Ma farò il tifo dal porto: puntiamo a vincere, proprio come l’anno scorso».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alberto, non vedente, timoniere in barca a vela: «Il momento più emozionante? Quando una donna che aveva subito l'amputazione dei quattro arti desiderava fare un bagno e io l'ho aiutata a entrare in acqua, perché nessuno si sentiva di farlo»

Notizie correlate

Congela il cane per risvegliarlo nel futuro: “Quando ho saputo che aveva un cancro terminale non ho avuto dubbi. Torneremo insieme quando ci sarà una cura o mi farò ibernare anch’io”Affrontare la perdita di un animale domestico è un momento doloroso e inevitabile, ma c’è chi è disposto ad attraversare il mondo e investire un...

Leggi anche: Venezia, battello fuori controllo si scontra con due gondole e una barca: quattro persone in acqua. Le immagini