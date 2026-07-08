Bacoli 20enne si sente male mentre fa il bagno in mare e ingerisce molta acqua | è grave in Rianimazione

Un ragazzo di 20 anni si è sentito male mentre faceva il bagno in mare. È rimasto sott'acqua per alcuni minuti e ha ingerito molta acqua. È stato soccorso dai soccorritori del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova in rianimazione in condizioni considerate gravi.

Il giovane è rimasto per qualche minuto sott'acqua, ingerendone tanta; soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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