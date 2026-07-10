Far Away replica puntata 10 luglio in streaming | Video Mediaset

Venerdì 10 luglio sono stati disponibili in streaming su Video Mediaset gli episodi 37 e 38 della soap turca Far Away. La replica di questi due capitoli è stata trasmessa su Canale 5 e ora si può rivedere online. Gli episodi sono stati pubblicati in modo consecutivo, offrendo ai fan la possibilità di seguire la storia in modo continuativo.

Doppio appuntamento oggi – venerdì 10 luglio – la soap turca Far Away. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 37 e 38 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Cihan e Erol si danno da fare per trovare delle prove a favore di Kaya prima dell’udienza. Insieme, scoprono che un motociclista ha ripreso quanto è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya. Cihan riesce a scoprire dove hanno nascosto il motociclista e a recuperare il filmato che accusa Sedat. Lo invia subito a Erol che lo mostra al giudice mentre l’udienza è in corso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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