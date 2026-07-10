Beautiful streaming replica puntata 10 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, venerdì 10 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Alla Forrester, Hope ha espresso preoccupazione riguardo al ritorno di Taylor, temendo che possa alterare l’equilibrio tra Brooke e Ridge. La scena si è concentrata sui sentimenti di Hope, mentre i personaggi interagivano nella casa di famiglia. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.