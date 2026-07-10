Forbidden fruit 4 replica puntata 10 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, venerdì 10 luglio, è andata in onda in streaming la decima puntata della soap turca Forbidden Fruit 4. In questa puntata, Ender fa una falsa ammissione di colpe, portando Yildiz a riacquistare fiducia in quella che credeva essere la sua amica ritrovata. La scena si svolge con i personaggi coinvolti in un momento di tensione emotiva.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna una finta ammissione di colpe da parte di Ender fa sì che Yildiz si fidi nuovamente di quella che crede essere la sua amica ritrovata. In realtà, Ender si riavvicina alla donna con subdoli fini. Usando il pretesto di aver sentito delle voci in azienda a proposito di Yildiz e Kerim, Ender convince infatti l’ingenua amica a fissare un incontro con lui per chiudere ogni rapporto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 42 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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