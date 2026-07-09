Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, Forbidden fruit andrà in onda con nuove puntate inedite. La settimana sarà caratterizzata da colpi di scena e sorprese, con gli episodi trasmessi ogni giorno nel daytime. Tra le anticipazioni, si segnala una possibile sorpresa nelle nozze tra i personaggi Halit e Yildiz. La trama si svilupperà con sviluppi imprevisti e momenti di tensione.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 13 al 17 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo le nozze tra Halit Argun e tre aspiranti spose: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 13 al 17 luglio. La tensione tra Ender e Yildiz rimane alta, e Celebi ecoita un nuovo piano per colpire Yilmaz. La donna coinvole Caner, e gli chiede di mentire a Emir, facendogli credere di avere incaricato un fotografo per seguire Kerim e Yildiz e avere finalmente le prove tangibili della loro relazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: nozze con sorpresa per Halit e Yildiz

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI SABATO 11 LUGLIO -Il Bambino Geniale Svela il Piano di Halit e Sahica

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