Famiglia nel bosco Nathan e Catherine potrebbero riabbracciare i figli entro fine luglio | l' indizio di Pillon

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La coppia nota come “Famiglia del bosco” potrebbe riunirsi con i tre figli entro fine luglio, secondo quanto riferito dall’avvocato. Dall’ascolto dei minori sarebbero emersi elementi favorevoli al loro ritorno a casa. Nessuna conferma ufficiale, ma la possibilità di un riavvicinamento si basa su queste testimonianze raccolte durante le procedure legali. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia conosciuta come “Famiglia del bosco“, potrebbe riunirsi ai tre figli entro la fine di luglio. L’avvocato Simone Pillon ha dichiarato che dall’ascolto dei minori “sono emersi preziosi elementi a favore del loro rientro a casa”. La famiglia nel bosco riunita entro fine luglio I bambini ascoltati per tre ore dai giudici Cosa era stato criticato alla famiglia nel bosco La famiglia nel bosco riunita entro fine luglio I tre bambini della coppia sono ospiti da quasi 8 mesi in una casa-famiglia di Vasto (Chieti), a causa della sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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