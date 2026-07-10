Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia conosciuta come “Famiglia del bosco“, potrebbe riunirsi ai tre figli entro la fine di luglio. L’avvocato Simone Pillon ha dichiarato che dall’ascolto dei minori “sono emersi preziosi elementi a favore del loro rientro a casa”. La famiglia nel bosco riunita entro fine luglio I bambini ascoltati per tre ore dai giudici Cosa era stato criticato alla famiglia nel bosco La famiglia nel bosco riunita entro fine luglio I tre bambini della coppia sono ospiti da quasi 8 mesi in una casa-famiglia di Vasto (Chieti), a causa della sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine potrebbero riabbracciare i figli entro fine luglio: l'indizio di Pillon

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